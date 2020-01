'Tenho certeza que taxa do cheque especial diminuirá mais ainda', diz Bolsonaro

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, 4, ter "certeza" de que a taxa de juros do cheque especial "vai diminuir mais ainda". Segundos antes, porém, ele havia alertado que é preciso "ter calma" em relação a esse tema, uma vez que ele não pode "interferir na economia". A fala foi feita durante transmissão nas redes sociais.



Recentemente, o Banco Central (BC) interveio nas taxas livres cobradas pelos bancos e fixou um teto de 8% ao mês. O cheque especial é uma das linhas de mais fácil acesso, mas também uma das mais caras para os consumidores.



"Eu sei que 8% é muito, mas estava 14%. Tem que ir com calma, não posso interferir na economia", disse Bolsonaro.



O presidente em seguida lembrou que a Caixa Econômica Federal decidiu cobrar juros menores no cheque especial, de 5% ao mês. "Vai para a Caixa Econômica", afirmou aos espectadores em uma transmissão ao vivo no Facebook