Rio tem 2,6 mil vagas de emprego

Para quem busca oportunidade de emprego, há feirões, vagas abertas em empresas e no balcão da Prefeitura do Rio nesta semana. São cerca de 2,6 mil chances disponíveis.

A Comunidade Católica Gerando Vidas, por exemplo, promove três feirões hoje, amanhã e quinta-feira. Nesta terça, a ação é no Sindicato dos Telefônicos do Rio, na Rua Morais e Silva 94, no Maracanã. Serão 200 oportunidades nos setores de Saúde e Comércio. Amanhã, a feira será na quadra da Unidos de Bangu, com 230 vagas de emprego nos setores de comércio e serviços.

Na quinta, outro feirão ocorre na quadra do Arranco, no Engenho de Dentro, com 550 oportunidades. Serão oferecidas postos nos setores de Saúde, beleza, Comércio, administrativo e serviços. As ações começam a partir das 10h e o atendimento é feito por ordem de chegada.

No balcão da Prefeitura do Rio são mais de mil vagas, entre chances para recolocação no mercado para pessoas com ou sem deficiência. Quem busca o primeiro emprego terá oferta. Há chances para todos os níveis de escolaridade para auxiliar de cozinha ou limpeza, barman, copeiro, operador de caixa, técnico de enfermagem, cozinheiro, mecânico, farmacêutico, entre outros.

Os interessados devem ir a um dos Centros Municipais de Trabalho com identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS. Se estiverem dentro do perfil, serão encaminhados e seguirão para entrevista.

Há cerca de 600 vagas para a empresa Atento. Todas de operador de atendimento. Não é exigida experiência. É preciso ter Ensino Médio completo. As oportunidades estão disponíveis para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência. Inscrições vão até domingo, dia 19. Interessados devem enviar e-mail para recrutamento@atento.com.br, com currículo, nome, cidade, telefone e DDD. Também é possível se inscrever pelas redes sociais da Atento: Facebook (http://www.facebook.com/atentovagas/) e Telegram (@AtentoRecrutamentoBot).