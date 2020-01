Rio - Com 45% das famílias vivendo em situação de extrema pobreza, a Cidade Nova, que ocupa o 38º IDH do Rio de Janeiro, ganhará um hub que conta com a parceria do governo municipal e da iniciativa privada em busca de soluções para o problema na região, nesta quinta-feira. O encontro acontecerá no Circo Crescer e Viver e a prefeitura apresentará seu mais recente estudo sobre o local.

Empresas como a BR Distribuidora, Cedae, ONS, Arquivo da Cidade e Universidade Petrobras, todas com sede no bairro, confirmaram presença.