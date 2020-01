Rio - O primeiro vencimento do calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020, para veículos com final de placa zero, será na próxima terça-feira. Nessa data, os proprietários terão que pagar a primeira parcela do valor integral ou à vista, com desconto de 3%.



O IPVA poderá ser pago por meio de boleto bancário que está disponível nos sites do Banco Bradesco e da Secretaria de Estado de Fazenda . O pagamento da Guia de Regularização de Débitos (GRD) deverá ser efetuado em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer agência bancária.

Os valores venais dos veículos são usados como base para calcular o valor do IPVA 2020.



Os preços de mercado dos veículos calculados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) são usados como base para se chegar ao valor do IPVA. Este ano, o imposto será, na média geral, 3,26% mais barato do que em 2019. No caso dos automóveis, a redução média será de 3,60%. Já para as motos, o tributo cairá 2,06%, em média.



Confira o calendário de vencimento do IPVA 2020 para veículos usados.