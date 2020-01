Portabilidade entre bancos

Rio - Com a constante queda na taxa básica de juros da Selic - neste ano a projeção é 4,5% ao

ao ano, menor patamar da história, uma modalidade vem se tornando a saída para os endividados. Nesse cenário, a portabilidade de um banco para o outro fica atraente e a migração possibilita uma série de vantagens. Entre elas melhores condições de empréstimo e diminuição no valor das parcelas. Porém, os especialistas alertam para a necessidade do cliente saber negociar para cortar as despesas financeiras.



Em novembro do ano passado, o Banco Central (BC) registrou um total de 486.959 pedidos efetivados, o maior nos últimos três anos. Esse número é quase quatro vezes superior se comparados com os 130.769 do mês de novembro 2016.

A portabilidade pode ser feita de clientes com conta-corrente ou conta-salário e também por todas as linhas de crédito, inclusive as mais caras - cartão de crédito e cheque especial. Segundo o diretor-executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira, a migração é mais vantajosa nos casos de créditos a longo prazo. "É o caso do financiamento imobiliário. No caminho, com taxa de juros menores, qualquer redução dará uma economia muito grande no bolso do consumidor", avalia.

O professor de MBA em Finanças Pessoais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pedro Leão Bispo, afirma que antes de migrar para outro banco, os clientes precisam avaliar todos os custos e não apenas a taxa nominal de juros. "A pessoa precisa ter o cuidado de colocar tudo na ponto do lápis, pois ela não arcará só com a dívida. É necessário calcular o Custo Efetivo Total (CET) para saber sobre os valores de seguro, tarifas e o IOF. Dessa forma, se os valores forem muito maiores para o cliente não valeria a pena mudar de banco", explica.

BANCOS

Questionadas pelo O DIA para saber como funciona a portabilidade, o Banco do Brasil afirmou que todas regras e condições estão normatizadas pelo BC. "No caso de empréstimos e financiamentos, é condição básica para a portabilidade que a taxa de juros seja menor do que na operação original".

Para solicitação da portabilidade para o BB, no caso de crédito consignado, os clientes podem utilizar o aplicativo BB via celular. Para as demais linhas de empréstimo e financiamento, podem procurar uma das agências do Banco.

Já no banco Bradesco, a portabilidade de crédito é analisada caso a caso. O objetivo é sempre manter o cliente e oferecer condições adequadas ao seu orçamento.