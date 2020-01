China autoriza compra de melão brasileiro

Brasília - O órgão sanitário responsável pela análise de produtos de origem vegetal e animal na China publicou comunicado nesta quarta-feira (22) que autoriza a importação de melão do Brasil. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



A China é o maior mercado consumidor de melões no mundo, com consumo de metade da produção mundial, o equivalente a 17 milhões de toneladas em 2017. Segundo projeções do Mapa, se o Brasil conquistar 1% do mercado chinês, o volume de exportações da fruta deverá dobrar.



O acordo para viabilizar a exportação de melão foi feito em novembro e tem caráter simbólico, segundo o ministério, "por se tratar do primeiro entendimento sobre frutas com o país asiático". O governo brasileiro ainda não foi notificado oficialmente, e a China irá publicar a lista de fazendas que podem comercializar o melões no mercado chinês.



Técnicos da órgão sanitário chinês inspecionaram fazendas produtoras de melão no Rio Grande do Norte e no Ceará, entre os dias 12 e 17 deste mês. Os estados são os maiores produtores de melão, e o objetivo foi verificar se as plantações estão em áreas livres da mosca-da-fruta, uma praga que atinge esse tipo de plantação.



Em 2018, o Brasil exportou cerca de 200 mil toneladas de melão para Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, Rússia e União Europeia. A safra brasileira coincide com a entressafra na China.