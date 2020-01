Shoppings da Aliansce Sonae no Rio arrecadam material escolar

Rio - Os shoppings da Aliansce Sonae no Rio de Janeiro se mobilizam para mais uma ação social em parceria com o Instituto da Criança. Entre os dias 3 a 21 de fevereiro, onze shoppings da rede vão receber doações de materiais como estojo, lápis comum, lápis de cor, borracha, caderno, cola, tinta guache, giz de cera, apontador, régua, mochilas e livros infantis. Para que seja reaproveitado por outras crianças, o item doado, mesmo os menores como lápis, cola e borracha, devem estar em bom estado de conservação.



As doações serão entregues a instituições cadastradas e selecionadas pelo Instituto da Criança e que estejam localizadas no entorno dos empreendimentos: Bangu Shopping (Bangu), Carioca Shopping (Vicente de Carvalho), Caxias Shopping (Duque de Caxias), Passeio Shopping (Campo Grande), Pátio Alcântara (Alcântara), Santa Cruz Shopping (Santa Cruz), Shopping Grande Rio (São João de Meriti), Shopping Leblon (Leblon), São Gonçalo Shopping (São Gonçalo), Via Parque Shopping (Barra da Tijuca) e Recreio Shopping (Recreio).



"Nossos clientes têm se engajado bastante em projetos de desenvolvimento humano e social, que contribuam de alguma forma para a transformação da vida de crianças. Ano passado, por exemplo, realizamos três ações solidárias em parceria com o Instituto da Criança, arrecadando agasalhos no inverno e brinquedos para o Dia das Crianças e também para o Natal. Conseguimos mais de seis mil itens doados, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. Com a renovação desta parceria, a expectativa é de arrecadar ainda mais contribuições", afirma Ana Paula Niemeyer, gerente de Marketing da Aliansce Sonae.



O Instituto da Criança está entre as 100 melhores ONGs do mundo, segundo a NGO Advisor, além de fazer parte da ECOSOC – Economic and Social Council – das Nações Unidas. Este é o segundo ano em que a Aliansce Sonae firma projetos em parceria com o Instituto, reforçando sua atuação social e aproveitando a capilaridade de seus shoppings e o engajamento de seu público. Para este ano, outras três ações já estão no calendário.