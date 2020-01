Drogaria dá desconto para protetor solar baseado na temperatura indicada em tempo real

Rio - O verão está esquentando na Drogaria Venancio. Nesta quinta-feira, a campanha “Viva o Verão” proporciona ainda mais benefícios para os clientes curtirem a estação protegidos com a promoção “Onda de Calor”. Ao meio-dia, a empresa vai verificar a temperatura e converter o mesmo número em desconto para o dia posterior. Exemplo: se nesse horário os termômetros marcarem 40 graus, o cliente terá desconto de 40%.A ação só é válida para o protetor solar Neutrogena FPS-50 Sun Fresh Agua Light (loção 120 ml) e as compras deverão ocorrer no dia 31/1 (sexta-feira). A : lojas físicas, www.venancio.com.br , APP da drogaria e pelo televendas (3095-1000).A apuração da temperatura será feita (às 12h de 30/01) por meio do site www.accuweather.com/en/br/brazil-weather e divulgada nas redes sociais da Venancio em seguida.