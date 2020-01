Juro do cartão de crédito sobe e o do cheque especial cai

O juro médio do cartão de crédito rotativo registrou alta em dezembro, na comparação com novembro, o que representa uma das taxas mais elevadas oferecidas pelos bancos, de acordo com o Banco Central (BC). A taxa subiu de 318,3% ao ano para 318,9% ao ano, um aumento de 0,6 ponto percentual. Por outro lado, os juros do cheque especial caíram no mesmo mês, depois de alta em novembro. A taxa passou de 306,6% ao ano para 302,5%, baixa de 4,1 pontos percentuais.

Em todo o ano passado, o crescimento foi 33,5 pontos percentuais. A taxa estava em 285,4% ao ano no fim de 2018. A taxa média é formada com base nos dados de consumidores adimplentes e inadimplentes.

No caso do cliente que paga pelo menos o valor mínimo da fatura do cartão em dia, a taxa chegou a 287,1% ao ano em dezembro, queda de 6,7 pontos percentuais em relação a novembro. Já a taxa para quem não efetua ou atrasa o pagamento mínimo, os juros subiram 5,3 pontos percentuais, indo para 339,6% ao ano.

CHEQUE ESPECIAL

Já o cheque especial, em dezembro de 2018, a taxa estava em 312,6%. Vale lembrar que desde o último dia 6 deste mês, o juro cobrado está limitado a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. Com os juros da modalidade cobrados anteriormente, dívida de R$ 1 mil no cheque especial aumenta para R$ 4 mil ao fim de 12 meses. Com a nova tabela, o mesmo débito vai, no máximo, a R$ 2,5 mil.

Na nova regra, ainda que o cliente não utilize o cheque especial, mas tenha o limite autorizado, ele pode ser tarifado. Para os correntistas antigos, a taxa vale em 1º de junho.