Rio - O concurso 2.230 da Mega-Sena foi sorteado na noite deste sábado e deve pagar mais de R$ 71 milhões para quem acertar as seis dezenas que são:

07 17, 26, 39, 56, 60

Se aplicado na poupança, o prêmio pode render mais de R$ 181 mil mensais. Se o ganhador investir em bens, poderá adquirir 25 carros esportivos de uma das principais marcas da categoria, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal, responsável pelas Loterias no Brasil.

O banco estatal ainda não divulgou se houve ganhadores no concurso 2.230. A Mega-Sena está acumulada há dez sorteios. Os últimos ganhadores do prêmio principal levaram a Mega da Virada, no dia 31 de dezembro de 2019.

Como apostar

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

A maior aposta possível é de 15 números e custa R$ 22.522,50. Neste caso, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em 10.003. No caso da aposta simples, a chance de levar o prêmio principal é de uma em 50.063.860.





Outros prêmios

Além do principal, a Mega-Sena também paga as apostas que acertam cinco (quina) e quatro (quadra) números. O valor dos prêmios é divulgado após o sorteio de acordo com o número de acertadores.

O prêmio bruto da Megaa-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação, dividido da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Recebimento de prêmios

Os vencedores podem receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.