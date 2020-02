Queda da Selic afeta poupança

O poupador deve ficar atento porque com a queda da Selic, taxa básica de juros da economia, as aplicações da poupança serão afetadas diretamente. Com o menor percentual da história, em 4,25% ao ano, o investidor estará perdendo dinheiro se optar pela caderneta de poupança, segundo especialistas. De acordo com a regra da nova poupança, para contas abertas a partir de 2012, o rendimento é equivalente a 70% da Selic e 0% da Taxa Referencial (TR).



A regra é quanto menor a Selic, menor será o rendimento da poupança, mas só se a taxa estiver abaixo de 8,5%, como é o caso atual. No entanto, se estiver acima disso, a poupança é atualizada pela TR mais uma taxa fixa de 0,5% ao mês.



A baixa rentabilidade está fazendo com que as pessoas saquem o dinheiro da poupança. Segundo dados do Banco Central, no mês passado, os saques líquidos bateram recorde e somaram R$ 12,356 bilhões. Foi o maior volume de saques em um único mês em toda a série histórica do BC, que começou em janeiro de 1995.



Economista da Fundação Dom Cabral e professor de finanças do Ibmec, Gilberto Braga orienta que a população não gaste o valor retirado da poupança, mas opte por novas aplicações. "O baixo rendimento não significa que as pessoas devem gastar o dinheiro que estão tirando da poupança. Mas deveriam buscar aplicações mais rentáveis, como o tesouro direto, que é uma aplicação via internet garantida por títulos do governo e segura como a poupança", aconselha.



Ainda segundo o economista, o valor investido na poupança apenas será perdido por causa do aumento anual no preço das mercadorias. "Na verdade, a pessoa perdeu esporadicamente, porque daqui a um ano ela comprará menos produtos com esse valor que aplicou agora", explica.



O que é a Selic?

A Selic influencia em todas as taxas de juros no Brasil, como em empréstimos, financiamentos e investimentos. Sendo definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que se baseia em inúmeros indicadores financeiros do país para chegar a uma taxa. Então a Selic pode tanto permanecer sem variações, quanto aumentar ou diminuir.

*Estagiária sob supervisão de Max Leone