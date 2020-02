Consignado terá saque do FGTS como garantia

Mais de 2,2 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS vão poder antecipar os valores com crédito consignado e dando o valor a ser resgatado como garantia. Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, a taxa de juros ficaria em torno de 2% ao mês. Questionada por O DIA, a pasta confirmou a intenção de liberar a antecipação do saque-aniversário do fundo e informou que o volume de empréstimos com desconto em folha pode chegar a R$ 11 bilhões.

A medida deve aquecer a economia, segundo Gilberto Braga, economista do Ibmec e da Fundação D. Cabral. "É uma boa medida, o efeito para economia e para as finanças pessoais tem sido positivo com a liberação de saques do FGTS", avalia o especialista. E acrescenta: "Ajuda a recompor a vida financeira com um recurso que o trabalhador não está contando".

"Vai funcionar igual a antecipação da restituição do Imposto de Renda, com a diferença de que o crédito do FGTS já é líquido e certo e não há o risco ocorrer algum problema no processamento da declaração", explica.

A diferença desse tipo de crédito para a antecipação do IR ou do 13º, segundo Sachsida, é que os trabalhadores poderão antecipar os saques de FGTS previstos para dois anos (período em que a permanência na modalidade é garantida) ou até mais tempo - neste caso, sujeito a taxa de juros um pouco maior.



Ainda conforme Sachsida, há ideias para fazer com que o consignado do FGTS sirva de garantia para a dívida do cartão de crédito. A expectativa, segundo o secretário, é de que a regulamentação dessa modalidade de empréstimo que terá os resgates anuais como garantia fique pronta em dois meses.



No entanto, para entrar em vigor, essa precisa ser aprovada pelo Conselho Curador do fundo, órgão que reúne representantes do governo, patrões e trabalhadores. Vale lembrar que também está no conselho o empréstimo consignado tendo o FGTS como garantia. Essa modalidade foi aprovada em 2016, mas até hoje - quatro anos depois - ainda não foi regulamentada.

O professor dá a dica: "Para quem está endividado será mais uma opção para equilibrar as finanças. Mas não é recomendável para quem não está precisando e vai sacar só para consumir."