Direito estendido a outras ações

O posicionamento do STF tende a ser a mesmo nos demais casos, avalia Murilo Aith, do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados. "Como no caso da revisão da vida toda, por exemplo, caso algum segurado não tenha seu direito reconhecido, o Supremo pode ter o mesmo entendimento e não cobrar os valores pagos diante da decisão provisória", conta Murilo.



Vale lembrar que em dezembro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a aposentadoria pode ser recalculada com contribuições realizadas antes de julho de 1994. A decisão em terceira instância pode motivar segurados a pedir a antecipação do pagamento da aposentadoria com o valor revisado. No futuro, porém, caso o Supremo considere a revisão inconstitucional, o INSS poderia reclamar o seu direito de cobrar o que foi pago a mais. Mas a decisão do Supremo contra a devolução de valores recebidos de boa-fé fortalecerá a posição de segurados que tiveram descontos de outros tipos de revisões canceladas pela Justiça.