INSS diz que não foi notificado

Segundo o MPF, foi verificada a "impossibilidade de os cidadãos em exercerem seu direito constitucional à Seguridade Social e ver garantido o pagamento do respectivo benefício mensal".

Procurado, o INSS respondeu que "em relação à notícia veiculada no portal do Ministério Público Federal (MPF) acerca de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, sobre fixação de prazo para análise de benefício, esclarecemos que o INSS ainda não foi devidamente intimado e não conhece ainda os contornos finais da decisão. Quando devidamente intimado, o INSS, em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU), avaliará a interposição dos recursos cabíveis".