Palestra de planejamento para novo ano chega ao Rio de Janeiro

Com objetivo de impulsionar pessoas com dons e talentos que ainda não estão se conectando com a vida em sua principais áreas (pessoal, família e profissão), o digital influencer David Muniz chega trazendo base para para quem investir um tempo nesse momento de conhecimento, e entender que não basta se comunicar: tem que se conectar.A palestra dessa sexta feira (14/02) aborda assuntos como juízo do valor de quem somos, presente, passado e futuro, ter convicção em algo e auto estima. Segundo David, o preparo está acima da vontade. A promessa deste tempo é que pessoas sairão mais confiantes do que entraram, esquecendo as marcas do passado e tendo a certeza que seu futuro está intacto.PLANEJE O SEU 202014/02/2020 (SEXTA)TEATRO ANTÔNIO FAGUNDESAV. AYRTON SENNA, 2541 A - BARRA DA TIJUCA20:30h21 96990-4435