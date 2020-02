Parceria entre Instituto Êxito e prefeitura vai beneficiar mais de 20 mil alunos

Mais de 20 mil alunos e professores da rede municipal de ensino de Recife serão beneficiados em uma parceria entre o Instituto Êxito de Empreendedorismo e a Prefeitura do Recife. Com o convênio, eles receberão gratuitamente o acesso a conteúdos digitais na área do empreendedorismo para os profissionais e alunos do programa Qualifica Recife e dos minicursos de qualificação profissional do programa Chegando Junto, promovidos pela gestão municipal.

Ao todo, serão beneficiados 5.493 alunos nos cursos profissionalizantes do Qualifica Recife, 17 mil pessoas que participam dos minicursos do programa Chegando Junto e 157 professores dos projetos. O anúncio foi feito na manhã da segunda-feira (17) pelo presidente do Instituto Êxito, Janguiê Diniz, ao lado do secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo do Recife, Antônio Júnior e do procurador-geral do município, Rafael Figueiredo.

Os cursos estarão disponíveis na plataforma do Instituto Êxito, na internet, a partir do dia 1º de março, de acordo com o secretário Antônio Júnior. Os alunos deverão acessar o site e se cadastrar para navegar no conteúdo disponibilizado.

"O Instituto Êxito é formado pelos maiores empresários do Brasil. Nós, na Prefeitura do Recife, temos vários investimentos na área de qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo. A nossa ideia é unir forças para que nossos alunos e professores tenham acesso cada vez mais a esses conteúdos", explica o secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo do Recife, Antônio Júnior.

Na plataforma do Instituto Êxito, os cursos online serão direcionados para a área de educação financeira, empreendedorismo e gestão de negócios. Além da capactiação, os alunos que se cadastrarem também poderão interagir com empresários bem sucedidos por meio de mentorias em salas virtuais.

"É uma oportunidade de ouro na vida desses estudantes. Falar com pessoas que construíram uma carreira de sucesso, venceram na vida e possuem uma experiência vasta no ramo do empreendedorismo vai possibilidar o ganho de conhecimento e a troca de ideias", analisa Antônio Júnior.

De acordo com Janguiê Diniz, a meta do Instituto Êxito é ajudar os jovens a empreender. “O bom empreendedor é ousado, criativo, corajoso e inovador. Ele só terá sucesso se conhecer a si mesmo e identificar suas potencialidades. Temos vídeos motivacionais que são disponibilizados para capacitar as pessoas a serem empreendedores de sucesso e estamos criando um fundo de investimentos para ajudar nosso público”, esclarece Diniz.

Para o secretário, com a velocidade da tecnologia, a tendência é que muitas profissões sejam extintas, mas a capacidade de gerar receita e negócio pode ser uma alternativa aos brasileiros. "Queremos criar a cultura do empreendedorismo e alimentar a vontade nos jovens de se qualificar", diz. O secretário pontua que a parceria com o Instituto não custou nada aos cofres do município.

"O Êxito vem em um momento importante, a economia do País começa a responder e já que não temos tantos empregos, nós vamos gerar renda a partir do empreendedorismo", frisa Antônio Júnior.

O convênio foi firmado até o fim da gestão atual no Recife e os cursos serão atualizados conforme as necessidades. Por enquanto, apenas os alunos da rede de qualificação profissional da cidade poderão ter acesso aos conteúdos. "A nossa ideia é expandir o material para outros alunos em um futuro próximo", pontua o secretário.

Sobre o Instituto Êxito de Empreendedorismo

O Instituto Êxito de Empreendedorismo foi construído por empreendedores dos mais variados segmentos do Brasil, e que hoje já conta mais com mais de 400 sócios, que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para alavancar vidas e histórias.

O Êxito tem a filosofia de que, independente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. O objetivo é estimular jovens, especialmente os de escolas públicas.

Nomeada como uma instituição internacional e sem fins lucrativos, seu principal plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, além de diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo.