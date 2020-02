Carnaval: comércio prevê aumento na venda de bebidas para o Carnaval 2020

Rio - A festa mais famosa do país movimenta diversos setores da economia, inclusive as vendas no varejo. Segundo dados publicados pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados), a expectativa para o Carnaval de 2020 é um aumento de 14,3% na venda de bebidas alcoólicas.

A gerente do setor de bebidas do SuperPrix, Vanessa Vieira, afirma que nesta época a procura é realmente maior, e que o supermercado já se prepara para a grande demanda. "O Carnaval é o segundo Reveillon", confirma a gerente.

O setor de vendas da Rede UNNO também tem grandes expectativas e aposta em quatro bebidas que prometem ser tendência durante os dias de Carnaval: Skol beats 150 Bpm, Lata Gin Tônica, Ousadia drink e a tradicional Catuaba.

Carnaval do Rio vai gerar R$ 1 bilhão na economia, aponta Fecomércio

Segundo análises, os blocos de 2018, quase 500, e 2019, mais de 600, arrastaram mais de cinco milhões de pessoas pelas ruas da cidade. Assim, com os moradores da capital fluminense, nos cinco dias de folia, esta movimentação deve chegar a R$ 1 bilhão.