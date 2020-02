A busca por descontos para quitar os débitos no ano passado reultou em mais de 4 milhões de acordos fechados em novembro passado e resultou em mais de R$ 5 bilhões em descontos concedidos. E a expectativa para esse ano é ultrapassar a marca de novembro, considerada um recorde para empresa. "Em novembro do ano passado fizemos o maior feirão da história e estamos confiantes que superaremos todas as expectativas em ajudar cada vez mais brasileiros a quitar suas dívidas”, diz Lucas Lopes, diretor do Serasa Consumidor. "Durante 35 dias, os parceiros integrados em nossa plataforma ofertarão condições especiais para quem quiser pagar suas dívidas", acrescenta.



Campanha

A campanha de divulgação do Feirão Serasa Limpa Nome contou com um axé vindo direto da Bahia: Daniela Mercury é a grande estrela desta edição. E para deixar ainda melhor, a startup preparou uma grande promoção: quem pagar os acordos à vista, concorrerá a um jantar com a cantora em Salvador, Bahia. Serão dois sortudos que terão a chance de conhecê-la com tudo pago pela empresa e direito a um acompanhante.