O dólar está em alta e bateu mais um recorde nesta quinta-feira, quando chegou a ser negociado a R$ 4,46. O avanço do novo coronavírus ajudou a sétima alta consecutiva da moeda.

Além disso, estão no radar os temores das consequências dos ruídos gerados pelo presidente Jair Bolsonaro no andamento da pauta do governo no Congresso.



Às 9h21 desta quinta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,195%, mesma taxa do ajuste de quarta. O DI para janeiro de 2022 marcava 4,78%, de 4,76%, enquanto o vencimento pra janeiro de 2025 apontava 6,27%, de 6,19% no ajuste anterior.