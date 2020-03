IBGE: Brasil cresce apenas 1,1% em 2019

Brasília - Em recuperação lenta, o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 1,1% em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. A previsão no fim do ano passado era de 1,17%. Em dezembro de 2018, as projeções, com a posse do novo governo, apontavam para um crescimento de 2,5% em 2019.



Foi o terceiro ano de crescimento fraco da economia brasileira. Em 2017 e em 2018, a primeira divulgação do PIB mostrou expansão de 1,1%. Posteriormente, os dados foram revisados para 1,3%. Em 2015 e 2016, houve queda no PIB.



Na segunda-feira, o Banco Central divulgou estimativa de alta de 2,17% para 2020.



A guerra comercial entre China e EUA e a crise argentina, são fatores externos, e a instabilidade política do governo, questão interna, que pesaram para o fraco desempenho, além da frustração em relação aos efeitos com a aprovação da reforma da Previdência e a liberação de recursos do FGTS.