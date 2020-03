O dólar opera em queda nesta terça-feira, em relação ao real e às principais moedas emergentes ligadas a commodities. No Brasil, a venda de mais US$ 2 bilhões no mercado à vista, pelo Banco Central, também ajudam a segurar a moeda. Na segunda-feira, já foram vendidos à vista outros cerca de US$ 3,5 bilhões.

Às 9h41 desta terça, o dólar caía 0,86%, a R$ 4,6837. O dólar para abril recuava 0,92%, a R$ 4,690. O Ibovespa apresentava alta de 4,73%, às 10h28 aos 90.146 pontos.

A queda do dólar nesta terça vem após 13 altas registradas nas últimas 14 sessões, período no qual o dólar à vista acumulou ganho de 9,86%, fechando na segunda-feira a R$ 4,7243 - recorde nominal histórico.

A expectativa do mercado internacional é de anúncios de estímulos fiscais pelos EUA, Japão e G-7, para tentar conter os impactos do coronavírus na Economia.