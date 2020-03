Controle de gastos com pessoal

O secretário de Fazenda também deu a garantia de pagamento dos salários durante audiência realizada ontem pelas comissões de Orçamento e Tributação da Alerj. O encontro foi para avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo nos últimos oito meses do ano passado.

Luiz Cláudio Carvalho apontou a redução de 7% das despesas de custeio (por exemplo, com estrutura de prédios). E ressaltou o controle de despesas com pessoal, além do cumprimento dos investimentos obrigatórios nas áreas de Saúde e Educação, como determina a Constituição Federal.

Questionado pela coluna, Carvalho reafirmou que os trabalhos seguirão nesse ritmo. O titular da Fazenda também destacou que o governo manterá ações para aumento de receita, como combate à sonegação fiscal, e que essas iniciativas serão intensificadas nos próximos meses.

Presidente da Comissão de Tributação, Luiz Paulo (PSDB) avaliou os dados apresentados: "Realmente, essa foi uma gestão mais austera, mas vamos aprofundar e analisar com mais detalhes quando as contas do Executivo chegarem à Casa".

Também participaram da reunião Márcio Canella (MDB) — que preside a Comissão de Orçamento —, Renan Ferreirinha (PSB), Alexandre Freitas (Novo), Eliomar Coelho (PSol), Thiago Pampolha (MDB) e Anderson Moraes (PSL).