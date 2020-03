Caixa anuncia redução de juros e pausa de 60 dias apara pagamento de dívidas

Brasília - Numa ofensiva para mitigar o impacto da pandemia do vírus covid-19 na economia brasileiro, a Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas de redução das taxas de juros, pausa de pagamentos dos empréstimos e linhas de crédito facilitadas para empresas do comércio e serviços.



O banco reduziu novamente as taxas de juros de linhas de crédito e ofereceu uma pausa por até 60 dias para contratos de pessoa física e jurídica, inclusive contratos habitacionais.



A Caixa também liberou uma linha de crédito de R$ 3 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos que prestam serviço ao SUS, para reestruturação de dívidas e também dinheiro novo.



O pacote do banco estatal também disponibiliza gratuitamente cartão virtual de débito Caixa aos mais de 100 milhões de correntistas e poupadores para compras online nos sites de e-commerce de forma prática e segura.



A Caixa cortou em até 45% os juros das linhas de crédito para apoio às micro e pequenas empresas.



As operações terão taxas a partir de 0,57% a.m.



As pessoas físicas poderão interromper por até dois meses o pagamento de empréstimos de operações parceladas de crédito pessoal.



Para os contratos habitacionais de pessoa física, os clientes poderão solicitar a pausa estendida de até duas prestações pelo aplicativo.



Veja as medidas do banco do governo:



Pessoas Físicas



- Possibilidade de pausa de até 60 dias nas operações parceladas de crédito pessoal;



- Ampliação das linhas de crédito consignado, incluindo as linhas para aposentados e pensionistas do INSS com as melhores taxas do mercado;



- Redução de taxa de juros nas linhas de crédito pessoal (crédito consignado a partir de 0,99% a.m., penhor a partir de 1,99% a.m. e CDC a partir de 2,17% a.m.;



- Disponibilização gratuita do cartão virtual de débito Caixa aos mais de 100 milhões de correntistas e poupadores, que possibilita compras online nos sites de e-commerce de forma prática e segura. O cliente pode habilitar o uso do cartão diretamente no Internet Banking Caixa.



- Renovação do contrato de penhor diretamente no site da Caixa e canal Telesserviço, evitando a necessidade de o cliente comparecer à uma agência bancária.



Empresas



- A Caixa dará apoio às micro e pequenas empresas, com redução de juros de até 45% nas linhas de capital de giro, com taxas a partir de 0,57% a.m. ;



- Disponibilização de carência de até 60 dias nas operações parceladas de capital de giro e renegociação;



- Disponibilização de linhas de crédito especiais, com até seis meses de carência, para empresas que atuam nos setores de comércio e prestação de serviços, mais afetadas pelo momento atual;



- Linhas de aquisição de máquinas e equipamentos, com taxas reduzidas e até 60 meses para pagamento;



Habitação



- Para contratos habitacionais de pessoa física, os clientes poderão solicitar a pausa estendida de até duas prestações pelo APP Habitação CAIXA, sem a necessidade de comparecimento às agências;



- Empresas poderão solicitar pausa estendida de até duas prestações em seus contratos habitacionais.



Caixa Hospitais



- Liberação de R$ 3 bilhões em orçamento em linhas destinadas a Santas Casas e Hospitais Filantrópicos que prestam serviço ao SUS, para reestruturação de dívidas e novos recursos;



- Taxa de juros de 0,80% a.m. para prazos de até 60 meses (redução de 14%);



- Taxa de juros de 0,87% a.m. para prazos de até 120 meses (redução de 23%);



- Prazo de pagamento de até 120 meses e carência de até seis meses.