Coronavírus: Governo do Rio destinará linha de crédito pra micro e pequenas empresas

Rio - O Governo do Rio lançou um plano emergencial para microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas. Por conta da crise na economia causada pela pandemia do novo coronavírus, serão destinados R$ 320 milhões para linhas de crédito.



A ideia desse plano é minimizar os prejuízos que serão causados nesse período de comércio fechado e ruas vazias na tentativa de evitar o avanço do coronavírus no Rio. Segundo o comunicado do governo, serão utilizados para o financiamento recursos próprios e de fundos estaduais e federais, como Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), Fungetur (Fundo Geral de Turismo) e Fempo (Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores).



"A ideia é viabilizar recursos para que as empresas e empreendedores fluminenses possam financiar o capital de giro necessário para superar o período de impacto das receitas, evitando um aumento na taxa de desemprego, o maior prejuízo econômico e, principalmente, o alastramento do vírus", afirmou em nota o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Lucas Tristão.



Pelo plano traçado, os financiamentos terão prazos e carências estendidos, além de taxas de juros reduzidas, abaixo das praticadas pelos bancos tradicionais. É possível verificar quais empresas e segmentos terão prioridades para conseguir o crédito emergencial pelo site www.agerio.com.br/credito-emergencial.



"Precisamos do apoio do povo para proteger a saúde da nossa população. O momento é de conscientização. Cada um precisa fazer a sua parte para combater o avanço do novo coronavírus no Rio de Janeiro", concluiu Tristão.