Processos seletivos online oferecem mais de duas mil vagas de emprego

Rio - Mesmo em tempos de isolamento social, é possível tentar arrumar um emprego. Alguns processos seletivos online oferecem mais de duas mil vagas de trabalho em cadastramento a distância. Em meio ao distanciamento e seleções canceladas, a tecnologia se torna uma aliada para pessoas que precisam tentar uma ocupação, e empresas que precisam contratar, mesmo diante da pandemia de corovavírus.



A Comunidade Católica Gerando Vidas tomou todas as medidas de precaução e suspendeu atendimento presencial, seguindo as orientações do governo. Agora os candidatos podem acessar a página do Facebook da instituição, onde encontram um formulário online para preencher de acordo com a vaga escolhida.

Diante da grande procura nos supermercados, cerca de 500 vagas de contratação imediata estão abertas para cargos que vão de auxiliar de serviços gerais até peixeiro. Interessados podem se inscrever pelo link: www.facebook.com/sougerandovidas



O Banco de Oportunidades do Senac RJ promove a Feira Virtual Senac RJ de 23 a 27 de março. Trata-se de um evento em ambiente virtual que vai reunir oportunidades de emprego e estágio oferecidas por grandes empresas do estado do Rio de Janeiro, com até 1.500 vagas ofertadas por meio do programa.

A Feira Virtual é aberta ao público em geral e, para participar, o candidato deve acessar o link www.rj.senac.br/feiravirtual, preencher um pré-registro com suas informações e, posteriormente, buscar as oportunidades dentro de seu perfil e confirmar a candidatura.



A consultoria de recursos Humanos Luandre está com 500 vagas abertas em áreas variadas, como: enfermagem, logística e desenvolvimento digital. A empresa também se adaptou ao processo seletivo virtual para facilitar a contratação nesse período.

Para se candidatar basta entrar no site www.candidatoluandre.com.br ou baixar o app da Luandre no celular e fazer um cadastro gratuitamente.

