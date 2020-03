Coronavírus: Vendas em supermercados aumentam 9,2%

Rio - Diante da pandemia do covid-19 e com o objetivo de evitar sair de casa, os supermercados começaram a ser mais frequentados. Com a maior procura, houve um aumento de 9,2% nas vendas do varejo, segundo um levantamento feito pela Associação de Supermercados do Rio, no início desta semana.



Com a informação de que a prevenção também está relacionada à higiene das mãos, os itens mais procurados são álcool em gel e papel higiênico. O setor de vendas da Rede UNNO fez um levantamento com os itens mais vendidos durante esse período, que podem ficar em falta nas prateleiras, caso a situação não se normalize. Entre eles estão: água mineral, margarina, café, leite em pó, batata congelada, leite condensado, refrigerante, biscoito, pão, carne congelada, arroz, massas alimentícias, conservas vegetais, sabão em pó, escova de dente, sabão em barra e água sanitária.



Alguns supermercados estão com ações de delivery para facilitar e incentivar as compras sem sair de casa, como é o caso do SuperPrix. A rede reduziu o valor da taxa de entrega para quem optar pelo carrinho da plataforma online. Basta entrar no site oficial, cadastrar o CEP e adicionar os produtos. Segundo o setor de marketing, houve um aumento significativo nas entregas de delivery da rede.

Não há risco de desabastecimento no país

Nas redes sociais, internautas protestam contra o estoque de comida. "Não estocar comida em casa é um ato de respeito e cuidado com quem não pode comprar grande quantidade de comida, especialmente por questões financeiras", comentou uma internauta. "Se comprarmos demais, os produtos somem, os preços aumentam e as pessoas mais pobres, que em nosso país são muitas, ficarão sem nada e ainda mais vulneráveis", comentou outra.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) informou na terça-feira (17) que a logística de abastecimento segue dentro da normalidade, assim como os estoques, e não há nenhum risco imediato de falta de alimentos no país. "De acordo com a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), os supermercados estão preparados, inclusive, para aumentar o abastecimento, caso seja necessário, como já ocorre em datas sazonais."