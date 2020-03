Governo fecha comércio e trabalhadores temem desemprego em NY

Escolas, lojas, bares, restaurantes e casas noturnas estão oficialmente fechados no Estado de Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o governador Andrew Cuomo, o fechamento é um esforço para retardar a propagação do coronavírus. Na quarta-feira, Nova York parecia uma cidade fantasma. Grandes avenidas com pouquíssimos carros passando, todas os comércios fechados e as poucas pessoas que passeavam pela rua evitavam cruzar ou permanecer na mesma calçada que as outras.



No entanto, o medo da crise financeira começa a crescer e preocupar todos os americanos, mas principalmente quem vive em Nova York, justamente por ser uma cidade que tem um imenso número de pequenos negócios e o maior índice de imigrantes dos Estados Unidos.



A cada dia aumenta o número de pessoas afastadas dos trabalho, sem previsão de retorno, e por consequência sem dinheiro para sobreviver nas próximas semanas e talvez meses. Por consequência, um grande número de brasileiros estão incluídos nessa situação de desvantagem. Em entrevista exclusiva para o jornal O DIA, dois brasileiros residentes nos EUA, um empregado da United Airlines e outro que opera uma rede de cinco restaurantes, contam como as empresas estão enfrentando a crise e o que eles esperam acontecer nas próximas semanas.



O comissário de voo da United Airlines, Julio Chaves, natural de Sertãozinho, interior de São Paulo, se mudou para Houston, Estados Unidos há cinco anos. Ele conta que adotou cuidado redobrado, pois lida diretamente com pessoas todos os dias e toca em algumas partes da aeronave, como malas, por exemplo. Na quarta-feira Julio fez o voo Chicago - Houston, que foi suspenso até a pandemia do coronavírus passar. Ele acrescenta que, apesar do avião estar lotado, os passageiros estavam quietos e não consumiram nenhuma comida, inclusive líquidos.



“Está sendo difícil, a cada dia nossa chefe nos atualiza com novas notícias e a situação tem piorado. Perdemos voos para Europa, Ásia e partes da América. Houve diminuição de 20% dos voos internacionais e de 10% no doméstico. Estão oferecendo uma ajuda de custo para todos os funcionários por 1, 2 ou 6 meses. No entanto, o último email que recebemos (dia 15) informava que medidas mais drásticas serão tomadas", diz Julio. "Rumores dizem que haverá licença coletiva até que tudo se regularize. Mas, se não atingirem o número necessário, haverá dispensa, começando pelos mais novos de empresa. Como entrei faz um mês isso tem me assustado, porque não sei o que vai acontecer”, desabafa.



Ele acrescenta que aeroportos estão bem mais vazios, voos com bastante assentos vagos e pessoas usando mascaras ou panos no rosto. Mesmo assim, ele teme por sua situação. “Temo pela minha situação de talvez ser desligado da empresa temporariamente e não ter como achar outro trabalho. Penso seriamente em voltar a morar no Brasil até isso se regularizar. Pelo menos vai me ajudar a diminuir custos com aluguel e outros gastos”, avalia.



Outro setor que está preocupado e tem muitos brasileiros imigrantes em Nova York é o de restaurantes. A maioria de brasileiros que chega na América trabalham ou abre restaurantes na região. Um bom exemplo é o carioca Pedro Yamasaki, que chegou à cidade há cinco anos e hoje é diretor de operações de uma rede de cinco restaurantes em NY e está prestes a abrir o seu próprio estabelecimento no Brooklyn, o bar será chamado Santo Brúklin.



"Eu faço a direção de operações de um grupo e estou abrindo meu próprio restaurante no próximo mês. Na última semana já sentimos uma queda de mais de 50% nas nossas vendas. Vários outros restaurantes e grupos maiores que os nossos fecharam as portas. Hoje, depois do anúncio do prefeito De Blasio - que está fechando bares e restaurantes; deixando somente serviço de entrega e pick up - vai ser um dia muito complicado”, avalia.



Pedro conta que milhares de pessoas estão perdendo o emprego e vários negócios estão fechando por tempo indeterminado. “Como empreendedor, meu ponto de vista é que temos que diminuir nosso custo drasticamente. Infelizmente, a alternativa é fechar", lamenta.



No entanto ele aponta algumas soluções para continuar ao menos sobrevivendo de entregas à domicílio, como: construir um menu criativo que facilite a entrega e que seja relativamente mais fácil de fazer e menos perecível. “A meta é tentar criar o mínimo de lucro pra sobreviver e pagar as contas. Estamos de olho em todos os benefícios oferecidos pelo governo federal e estadual. Existem opções de empréstimos com 0% de juro e isso pode ajudar muito nesse momento", conta ao DIA.



Pedro diz que está de olho nas notícias com esperança que o governo alivie as taxas. Isso pode dar um alívio, porém, se essa situação durar duas semanas ou dois meses. Então, não é hora de tomar decisões bruscas. “Manter o custo baixo e um modelo de negócio mais simples me parece um bom caminho”, avalia.

Ele acrescenta que como o anúncio do ‘shutdown’ (fechamento) ainda estava trabalhando os números com os restaurantes. No entanto ele afirma que, já foram dezenas de pessoas mandadas embora nos cinco restaurantes que gerencia e milhares de outras em todos restaurantes da cidade. "É assustador", diz.



“Agora o mais importante é se manter seguro e saudável. Ficar de olho nos benefícios que já foram oferecidos (seguro desemprego e empréstimos). Gastar o mínimo possível e se preparar pra enfrentar essa situação em um período mais longo. Vai ser uma maratona, precisamos salvar um pouco de fôlego”, finaliza.

Edição Martha Imenes