Coronavírus: Mais três montadoras anunciam paralisação de suas fábricas no Brasil

Rio - Fiat Chrysler, Toyota e BMW vão interromper todas atividades no Brasil por causa da panedmia do novo coronavírus. Com o anúncio das três nesta sexta-feira, já são 21 fábricas que ficarão paradas no país pelos próximos dias. General Motors, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz e Volvo Caminhões já haviam comunicado a paralisação de suas atividades.



A Fiat comunicou que suas três fábricas (em Goiana-PE, Betim-MG e Campo Largo-PR) terão redução gradual na segunda-feira, até o dia 30, quando fecharão. O retorno está previsto para 21 de abril.



Já a Toyota suspenderá as atividades de suas quatro fábricas em São Paulo (São Bernardo do Campo, Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz) no dia 24, até 6 de abril. E a BMW fechará suas instalações em Araquari (SC) de 30 de março a 22 de abril.