Fecomércio-RJ apreensiva

O advogado Luiz Calixto pondera que férias não devem ser aplicadas de imediato diante da incerteza do período de isolamento e das medidas que o governo tomará. "Saímos da primeira semana mas acho que temos que ter cautela e suportar os dias fechados e aplicando rodízio de trabalhadores ou dando folgas", afirma.

Um dos setores que está preocupado com tanta incerteza é o comércio. De acordo com assessor da presidência da Fecomércio-RJ, Marcelo Novaes, as empresas de bens e serviço representam dois terços dos empregos no estado.

"São 64% dos trabalhadores com carteira assinada, cerca de 1,7 milhão de pessoas. Se não houver subsídio do estado, a demissão é processo natural. Caso o cenário se agrave, há as que não vão conseguir se manter abertas ao voltar ao normal", afirma.