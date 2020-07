Apoio ao empreendedor: como superar os impactos da crise da covid-19?

Rio - Criar indicadores financeiros mais claros, entrar de vez no e-commerce e adotar processos de expansão sustentável. Esses são apenas alguns desafios identificados pelo diagnóstico elaborado pela Endeavor com os empreendedores selecionados para a terceira edição do programa brMalls Partners, que a partir dessa semana começam a receber as mentorias para desenvolver suas operações impactadas pela pandemia. E "Como sair mais forte da crise da covid-19" é - não por acaso - o tema de estreia do programa, na próxima quinta (30), às 16h20, ao vivo no canal Juntos pelo Varejo, pelo Youtube, num evento aberto ao público e gratuito.



O cofundador do Grupo Trigo e Empreendedor Endeavor, Eduardo Ourivio, é o convidado que dividirá suas experiências, desafios e conquistas com os participantes de todo o Brasil. O Grupo Trigo é uma holding nacional que controla as redes Gurumê, Koni Store, LeBonton e Spoleto.



A primeira mentoria faz parte de uma série de seis encontros promovidos pela Endeavor e brMalls. Para assisti-la, acesse o canal Juntos pelo Varejo https://www.youtube.com/channel/UCZMyydLE3DqSVB9dZzRHJXA. Os temas das duas lives seguintes já estão definidos: “Gente & Cultura” e “O presente é digital: operações digitais, ominichannel e e-commerce”.



Além das mentorias coletivas, as quinze marcas selecionadas para a terceira edição também terão encontros individuais e customizados com mentores Endeavor e conectores brMalls.



"É uma satisfação enorme conduzir um programa como esse, em um cenário totalmente atípico, e estar ao lado de mais 15 empreendedores dos mais diversos segmentos, com experiências e aprendizados totalmente diferentes. Estamos muito otimistas com o impacto que essa edição vai proporcionar ao ecossistema do varejo com as mentorias coletivas abertas ao público, além da possibilidade de compreender com muito mais profundidade as dores dos lojistas selecionados e encontrar soluções para ajudá-los a sair desse momento desafiador", avalia Jini Nogueira, diretora Comercial da brMalls.



O brMalls Partners tem proporcionado bons resultados para os varejistas selecionados. Na edição passada, por exemplo, as empresas participantes registraram um crescimento médio de mais de 70% em faturamento, entre 2018 e 2019. Foram mais de 100 horas de troca de experiências com mais de 40 mentores e 25 executivos da brMalls.



"As scale-ups são os grandes motores do crescimento de empregos e de inovação no Brasil. Por isso, apoiá-las, principalmente agora, para que sigam crescendo e trocando sobre as principais dores de crescimento é a melhor forma de promover um ecossistema saudável e preparado para a retomada econômica do país", diz Camilla Junqueira, diretora geral da Endeavor.



Confira as 15 marcas selecionadas para a 3ª edição do brMalls Partners:



Closet BoBags (RJ); Criamigos (SP); Graviola (RJ); Hachimitsu (PR); INBOx (SP); La Fruteria (RJ); La Guapa (SP); Make a Cake (RJ); Nanica Brasil (SP); Noma Sushi (SC); Oral Unic (SC); Patties (SP); Pró-Corpo (SP); Troisgros (RJ); Wondersize (SP)