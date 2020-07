Semana do autocuidado tem descontos em farmácia do Rio

Rio - Em tempos de isolamento, cada vez mais as pessoas vêm se cuidando em suas próprias casas. Com o objetivo de reforçar a importância diária de atenção ao corpo e à mente, a Drogaria Venancio comemora o Dia Internacional do Autocuidado, criado pela OMS e comemorado no dia 24, com descontos em produtos selecionados até o dia 31, como parte da Quinzena do Autocuidado.



A campanha traz o manifesto “O nosso cuidado”, incentivando que todos tenham a atenção diária consigo e mostrando que a Venancio está sempre cuidando de todos e, cada vez mais, trazendo os melhores produtos e serviços para toda a família. Serão dadas dicas de beleza, como automaquiagem; sugestões para cuidar melhor do corpo no dia a dia; sugestões para melhorar a imunidade; entre outros assuntos.