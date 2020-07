INSS adia, de novo, reabertura de postos

A reabertura gradual das agências do INSS, prevista para ocorrer no próximo dia 3 de agosto, segunda-feira, foi adiada para o dia 24. Ou seja, todos os serviços continuam sendo feitos exclusivamente por meios remotos, como o portal Meu INSS e a central de atendimento telefônico 135, até o dia 21 do próximo mês. Esta é a segunda vez que a retomada é adiada. A primeira seria em 13 de julho, passou a 3 de agosto e agora 24.



E essa data ainda não e certa. Fontes do instituto informaram ao jornal O DIA que se a pandemia não recuar a data de reabertura será, novamente, reavaliada. "O que não pode acontecer é reabrir as unidades e colocar em risco a vida de pessoas que precisam dos serviços do INSS e os servidores", avalia um gestor que pediu para não ser identificado.



De acordo com o INSS, neste primeiro momento, somente os postos de atendimento que estiverem adequados aos protocolos de segurança para evitar a propagação do coronavírus vão reabrir. O instituto não informou quais serão as primeiras unidades a funcionar, mas salientou que serão consideradas as características de cada uma das 1.525 Agências da Previdência Social (APS) no país.



Os principais serviços que serão retomados este momento serão: perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, justificação judicial e e atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios. Os postos funcionarão parcialmente por seis horas para atender segurados e beneficiários que tiveram o agendamento suspenso por causa da pandemia de coronavírus.



O INSS informou que um painel eletrônico contendo informações sobre o funcionamento das agências, os serviços oferecidos e o horário de funcionamento estará disponível na internet para que os segurados confiram dia e horário de atendimento.



Para Viviane Peres, diretora da Federação Nacional de Servidores da Previdência Social (Fenasps), a abertura das agências de forma prematura coloca em risco a saúde de servidores e de segurados do instituto. "O público do INSS é, em sua maioria, formado por idosos, doentes, deficientes e gestantes, todos de grupo de risco", diz Viviane.

Pressão para agências não reabrirem

Após anunciar a reabertura dos postos em 13 de julho o INSS se viu obrigado a voltar atrás após pressão da Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social (Fenasps), que realizou reuniões com o presidente do INSS, Leonardo Rolim, para tratar dos protocolos de segurança que deveriam ser adotados antes da reabertura das unidades. Após a reunião, a data foi adiada para 3 de agosto. Agora será, em princípio, no dia 24.



Além da Fenasps, a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) enviou ofício para o Ministério da Economia e para o INSS se posicionando contra a reabertura dos postos diante do quadro crescente de contaminação.

E a pressão continua: a secretária nacional de Perícia Médica, Karina Braido, pediu demissão junto com 120 coordenadores e chefes regionais da perícia espalhados pelo país, segundo a revista Veja. Fonte do INSS confirmou ao jornal O DIA a saída do grupo como forma de pressão pela não reabertura das agências.





