Mercado Livre e PayPal anunciam integração dos serviços de meios de pagamento

O Mercado Livre e a PayPal anunciaram nesta quinta-feira, 30, a integração dos serviços de meios de pagamento das companhias no Brasil e no México, avançando na parceria firmada em dezembro de 2019. Com lançamento gradual a partir de agosto, o PayPal estará disponível como opção de pagamento em comércios online no Brasil e no México que aceitam Mercado Pago, tanto no check-out online quanto via link de pagamento do Mercado Pago.



"O Mercado Livre e o PayPal compartilham uma visão de permitir que os comerciantes possam competir e expandir de forma global o varejo online", diz Federico Gomez Schumacher, gerente geral do PayPal Brasil e México. "Ao trabalhar em conjunto, aproveitamos nossa escala e capacidades para ajudar a impulsionar a inclusão e o acesso à economia digital global".



"O conjunto dos nossos serviços de e-commerce e tecnologia financeira nos colocam em uma posição única para contribuir para a democratização do comércio e o acesso ao dinheiro na América Latina. A parceria com PayPal nos fortalece também nesse sentido e ajuda a ampliar a escala dos benefícios que já oferecemos para consumidores e vendedores em nossa região", afirma Paula Arregui, COO e Vice-Presidente Sr. de Operações de Mercado Pago



Aproximadamente 346 milhões de clientes do PayPal poderão adquirir produtos em centenas de milhares de novos comércios online. Além disso, esses clientes terão a possibilidade de efetuar pagamentos com PayPal no marketplace do Mercado Livre, no Brasil e no México, ao acessar a plataforma de fora destes países.