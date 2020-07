Chance em mercados

Na contramão de outros ramos do setor varejista, os supermercados têm demonstrado bom desempenho e por conta disso oferecido inúmeras vagas de emprego no período da pandemia. Nesta semana, por exemplo, são mais de 670 oportunidades abertas para diversas unidades no Rio. No Brasil, são mais de 3,8 mil chances disponíveis pelo site Vagas no Varejo.

De acordo com Keila Prates, superintendente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), a plataforma tem sido fundamental para aproveitamento da mão de obra que foi desligada, mas é muito qualificada e com experiência no varejo.

"Conseguimos unir duas oportunidades, tanto para quem está precisando trabalhar, quanto para nós que precisamos de profissionais no dia a dia para reposição neste momento que estamos vivendo", disse.

O portal foi lançado no dia 1º de maio por associações como a Asserj juntamente com outras 29 entidades ligadas ao varejo. Para se candidatar às vagas disponíveis, os interessados precisam acessar o site www.vagasnovarejo.com.br/.