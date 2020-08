Um novo olhar para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, é mais do que uma data para trocar presentes e mostrar carinho e afeto, ela traz à tona uma discussão moderna e de muita relevância: O que é ser pai? Com os avanços da sociedade, não seria o momento de alterar o calendário e ao invés de pais e mães se criar o dia da família? Foi justamente pensando nesse novo contexto que o jornal O DIA conversou com casais, pais separados e mulheres que enfrentam "carreira solo" e se desdobram na criação dos filhos.



Para a professora universitária e pós doutora em Educação e Cidadania, Carla I. de Morais, é preciso repensar o papel da escola como agente de inclusão para que a sociedade seja mais igualitária. Segundo ela, a criança precisa aprender que família é o núcleo que ela convive, e não necessariamente é composto por pai e mãe.



"A questão é que as famílias mudaram, então de fato não tem como um calendário escolar eleger dia do pai ou da mãe. Por exemplo, numa relação homoafetiva como fica? Não cabe mais essa nomenclatura, a sociedade mudou e as regras, normas, calendários e as datas festivas precisam ter uma dinâmica social", avalia.



E como casais de mulheres lidam com os filhos nessa data? O dia é celebrado ou deixado pra lá? Depende... Para o casal que chamaremos de W. e Z. a questão nem deveria ser colocada em pauta. Pois, segundo elas, o que é necessário debater é a existência de datas comerciais que só abraçam um tipo de família. "Eu mesma não me sinto confortável com o Dia das Mães, acho uma data romântica e excludente. Sou a favor do Dia da Família, se for pra ter uma data, assim como luto para que formulários sejam mais abrangentes e não precisem ter só pai e mãe" diz W. A professora universitária concorda: "Ter um dia da família seria mais inclusivo".



"A questão é sempre de vivência. Na minha casa por exemplo, eu gosto de comemorar o dia dos pais. E por que eu gosto? Porque na minha infância eu não tive esse dia, então é um dia festivo pra mim porque uma lembrança boa se sobrepõe a uma ruim", diz Carla.



Um domingo mais que especial

O Dia dos Pais será mais que especial para o jornalista Sérgio de Castro e seu marido, o promotor de eventos Arnaldo Brito, o Naldo. Juntos há um ano, o casal resolveu - literalmente - construir uma família. O primeiro passo foi a união, o seguinte foi a construção de uma casa, lar eles já tinham. "Compramos um imóvel com terreno e estamos construindo nossa família", conta Serginho. A chegada de Antonio, de 5 anos, trouxe mais alegria ao casal.



"Pensava em ser pai após os 40 anos, mas o Naldo sempre quis", explica. A vinda do pequeno Antonio ocorreria em março, mas por conta da pandemia só foi concretizada em julho. E as mudanças começaram a ocorrer. A principal delas, o aprendizado. "O mais maluco é você amar um 'serzinho' que acaba de conhecer, sem ter o processo da gestação, ver a barriga crescer... Desde que soube que ele viria, me tornei mais humano, menos centrado em mim mesmo. Pode parecer chavão, mas a 'paternidade' muda tudo".



No caso de pais divorciados, há quem tenha relação de amizade com a/o ex e os que vivem em conflito. Livre de relação conturbada, Jeferson Luiz de Moura, de 35 anos, é pai da pequena Giovanna, de 5. Trabalhando em outro município, as visitas ficam restritas aos finais de semana. O que encurta a distância é a tecnologia. "Faço ligações de vídeo pelo WhatsApp, conversamos, vejo as minhas 'netas' (bonecas que ela chama de filhas) e alterno os domingos de folga entre descanso e visitas à minha filha", conta.



Difícil tarefa de conciliar os afazeres

A professora de História Mirian da Silva, de 57 anos, e mãe solo do Arthur José, de 13, reforça que sempre teve uma família unida e que deu muita força na criação de seu único filho. Ela adotou o Arthur com 1 ano e 10 meses.



"Não é que tenha sido fácil conciliar tudo, mas eu e a minha irmã gêmea nos ajudávamos. Uma das filhas dela é um ano mais velha que o Arthur, então, uma levava para creche num dia, a outra buscava no outro. Em alguma emergência, ela me dava uma força e assim conseguimos conciliar as tarefas. Agora, o Arthur já está mais independente", explica.



No dia dos pais, Miriam disse que costuma fazer uma grande festa com os parentes, mas que será adaptada devido à pandemia. "Eu e minha irmã brincamos que somos pães. E assim como no dia das mães, fazemos um almoço com a família toda, geralmente com churrasco, para prestigiarmos as 'pães' e os pais também".



Para Amanda Vargas, de 29 anos, do setor de compras da DFL e mãe solo da Ana Luiza, de 4, embora tenha a ajuda dos pais e da tia, ela diz que "educar um filho sozinha não é fácil, ainda mais tendo que tomar todas as decisões do que será melhor para a criança". "Eu posso afirmar que não só ensinei, como também aprendi a ser mais forte por ela e sempre lutar para que nunca lhe falte nada, principalmente o amor e carinho", ressalta.



E como fica a economia?

Os consumidores devem gastar menos nesta data. A avaliação é do economista do Ibmec e professor da Fundação D. Cabral, Gilberto Braga. Ele conta que as pessoas estão temerosas com o futuro, porque, segundo ele, não há ainda uma perspectiva clara dos impactos da covid-19 no mercado de trabalho e na economia. "Então, temos uma expectativa que na média, as pessoas vão gastar menos ou não vão gastar em comparação aos anos anteriores. Deve haver uma queda no valor gasto por pessoa que vai presentear", esclarece.



Em comparação ao dia das mães, o especialista pondera que a data deve movimentar mais a economia por causa da retomada das atividades com a flexibilização do isolamento. "A tendência é que tenha um movimento maior, embora seja uma data de menor apelo que o dia das mães", ressalta Braga.



