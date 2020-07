Cachaça Cabaré entra no mercado de drinques prontos

Rio - Reconhecida no mercado de cachaça extra-premium, a Cabaré aposta no segmento de drinques prontos. A marca lança uma bebida alcoólica mista à base de saquê, vodka e cachaça Cabaré Prata. Extremamente refrescante, a Cabaré Ice tem sabor limão e teor alcoólico de 5%.

"Nossa equipe de inovação analisava os mercados em que atuamos e percebemos a oportunidade de entrar na categoria de bebidas mistas. O setor é um dos que mais crescem no país, com grandes chances de ampliar o trabalho e visibilidade da Cabaré”, explica Giovanni Tápparo.



No Brasil, a categoria de bebidas mistas surgiu na década passada e tomou um grande crescimento desde o ano anterior. De acordo com dados da consultoria Euromonitor International, o segmento cresceu, em média, 10,8% ao ano entre 2013 e 2018. Até 2023, o aumento estimado é de aproximadamente 8,9% por ano. “É um mercado que movimenta em torno de R$ 4 bilhões por ano”, complementa Giovanni.