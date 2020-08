Confira como resolver problema com planos de saúde

Brasil - Conflitos entre clientes e planos de saúde costumam acontecer em grande número. Para evitar uma dor de cabeça ainda maior e tentar resolver esses problemas com as empresas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mantém um canal de intermediação de disputas de contratos, reajustes, mensalidades e regulamentos. Neste ano, o serviço chamado de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) completa dez anos.

Para os usuários dos planos, a ferramenta visa solucionar de forma ágil as demandas entre eles e operadoras de saúde registradas pelos canais de atendimento da ANS, a partir da análise da demanda sob ponto de vista da legislação do setor. Já as operadoras têm a oportunidade de reparar a conduta irregular, para resolução da demanda e evitando, assim, a abertura de processos administrativo e judicial.

"O trabalho de mediação pela NIP é motivo de satisfação para a ANS e os marcos obtidos pela intermediação de conflitos nesses dez anos constituem importantes legados da história da agência para a sociedade brasileira", destaca o diretor-presidente-substituto da ANS, Rogério Scarabel.

Como funciona

Através de uma reclamação efetuada pelo cliente por essa plataforma da ANS, seja por telefone, formulário eletrônico ou presencialmente, uma notificação automática é enviada imediatamente ao plano de saúde.

A empresa tem até cinco dias úteis para responder ao usuário nos casos de demandas de natureza assistencial e até dez dias úteis nas questões não assistencial (contratos e regulamentos, mensalidades e reajustes, por exemplo).

Após a resposta da operadora, o usuário do plano de saúde recebe um e-mail ou contato por telefone para manifestação sobre a resolução do conflito, para envolvê-lo mais no processo de mediação.