Uber lança plano de assinatura de R$ 25 ao mês

Brasil - Nesta semana, a Uber divulgou o lançamento de seu serviço de assinatura no aplicativo: o Uber Pass. O plano reúne todos os serviços de intermediação digital que compõem a plataforma da Uber, como entrega de comida, de pacotes e viagens. O pacote será de R$ 24,99 por mês. Para a empresa, o serviço é o mais recente passo rumo à meta de se tornar um aplicativo que faça parte do dia a dia de quem mora em uma cidade grande.

O assinante do Uber Pass recebe os seguintes serviços: entrega grátis em todos os pedidos de Uber Eats de mais de R$ 30, entrega grátis em todos os pedidos de Cornershop de mais de R$ 100, 10% de desconto em todas as viagens de UberX, em qualquer cidade do país e atendimento preferencial nos canais de suporte da Uber.

Para comemorar a novidade, quem assinar o plano dentro dos próximos 30 dias ainda vai ganhar um mês de teste grátis e 10% de desconto em um pedido do Uber Eats. "Acreditamos que o Uber Pass tem potencial para ser um divisor de águas na trajetória da Uber no Brasil. Com o Uber Pass, tanto o UberX quanto todos os outros serviços que fazem parte da nossa plataforma ficam mais acessíveis a um maior número de pessoas", diz George Gordon, diretor da Uber para a América Latina.

Questionada pelo O DIA se com o clube de assinaturas haveria alguma mudança no repasse da corrida integral para os motoristas, a empresa afirmou que os parceiros vão receber da mesma forma que anteriormente. Entregador faz uma entrega, taxa grátis para o usuário, ele vai receber o preço da corrida normalmente. Com as viagens mais baratas e entrega grátis, a A Uber espera aumento da demanda e, com isso, no ganho desses parceiros.