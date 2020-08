Incentivos para vida profissional dos jovens

Rio - A pandemia do coronavírus (Covid-19) trouxe uma onda de pessimismo para quem busca uma oportunidade de emprego. Com a crise que o Brasil enfrenta, vagas de emprego foram fechadas e trabalhadores perderam seus empregos. Além de esbarrar com a falta de oportunidades, quem sonha em entrar pela primeira vez no mercado de trabalho tem dificuldade também com a falta de experiência. Mas, para preparar os jovens, iniciativas têm o objetivo de capacitá-lo e oferecer vagas para inserção no mercado. A mais recente delas é a criação do projeto 'Portal Rio Jovem', da prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e a Coordenadoria de Economia Criativa e Juventude. O programa tem o objetivo de levar emprego, capacitação e cultura para juventude carioca, além de servir como mapeamento socioeconômico e democratizar o acesso às políticas públicas. Em setembro, há previsão de ter atendimento presencial em mais de 20 bairros, uma vez por quinzena, para os jovens que não têm internet ou tiverem dificuldades em preencher inscrições online. COMO FUNCIONA Para fazer a inscrição, basta o jovem enviar uma mensagem para o WhatsApp (21) 99952-7737. Depois do primeiro contato, o jovem vai receber um link de um formulário. Após o cadastro, as equipes farão o georreferenciamento dos perfis, para tentar encontrar oportunidades mais próximas de onde mora e mentoria de compatibilidade de vagas para os jovens. Todo o contato será feito pelo aplicativo, com o envio de mensagens de todas as oportunidades de processos seletivos de emprego e aprendiz compatíveis com o seu perfil.



Programas para moldar o jovem para o mercado

Além do programa de capacitação da prefeitura do Rio, há também inscrições abertas para o curso profissionalizante do Instituto da Oportunidade Social (IOS) com 100 vagas gratuitas de formação profissional de adolescentes, jovens e pessoas com deficiência no Rio de Janeiro. As inscrições vão até o dia 4 de setembro.

O curso, que prepara jovens para o mercado de trabalho na área de Administração, inclui uniforme e material didático. Aulas serão realizadas de forma online com alguns encontros presenciais obedecendo aos protocolos de segurança e saúde contra a pandemia. O IOS também vai fornecer internet aos alunos para o acesso exclusivo à plataforma das aulas online. As inscrições devem ser realizadas através do link http://cursosios.wixsite.com/edicaoespecial.

Outro projeto é o da FESA C.R.O.M.A., braço social da FESA Group, empresa de recrutamento de executivos financeiros, com objetivo de aproximar colaboradores a jovens para mentoria profissional. Os jovens que participam do projeto realizaram a mentoria com os profissionais de forma online, em vídeo-chamada ou por ligação telefônica.

O projeto tem por objetivo orientá-los a como se comportar durante uma entrevista de emprego. A aproximação é feita com jovens que participam de projetos nas ONGs parceiras do FESA C.R.O.M.A.

"Nossas ações fazem com que esses jovens vivenciem uma experiência corporativa, se envolvam com executivos que os inspirem profissionalmente e que os ajudem a desenvolver um plano de carreira de longo prazo", explica Carlos Guilherme Nosé, diretor-executivo da FESA Group e idealizador do projeto de mentoria.

Há outras formações disponíveis para interessados

Não há só oportunidades de qualificação para jovens no mercado formal. No Rio, cursos também estão com vagas ou promovem iniciativas para capacitar no caminho do empreendedorismo. É o caso da terceira edição do Decola Jovem, programa do Instituto Souza Cruz para incentivar a encontrarem no empreendedorismo alternativa de trabalho e geração de renda.

Gratuito e 100% online, o curso contará com programação focada no empreendedorismo criativo em tempos de crise econômica. Tem apoio da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias e do governo do estado, com parceria da ONG Besouro Agência de Fomento Social.

Previsto para entre 14 e 18 de setembro, de 17h às 20h, o curso será oferecido via plataforma de ensino à distância, acessada por computador ou celular. Poderão se inscrever jovens de 18 a 35 anos de idade, que tenham alguma ideia de negócio ou que já sejam empreendedores. As inscrições vão até de setembro pelo site www.decolajovem.com.br.

O CAMP Mangueira, instituição sem fins lucrativos, promove iniciativas para jovens aprendizes. Além de dicas nas redes, de cursos, palestras, filmes e séries, o CAMP criou agenda de lives para debater temas que sejam importantes para os jovens. Desde dicas sobre como empreender, fazer networking e usar o LinkedIn ao seu favor. Confira em no link instagram.com/campmangueira.

"Vimos que o empreendedorismo e a economia criativa são oportunidade para jovens de baixa renda. Não poderíamos deixar o isolamento impedir que levássemos conteúdo de qualidade a eles", explica Soraia Saleh, presidente do CAMP.