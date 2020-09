Brasil - Conhecida como Black Friday brasileira, a Semana do Brasil promete ser um incentivo para a Economia e aquecer as vendas que andam fracas por causa da crise provocada pela pandemia do coronavírus (covid-19). Com início na próxima quinta-feira, vai até o dia 13 deste mês. O comércio varejista se prepara para oferecer descontos de até 70%.

É o caso das Casas Bahia que fará promoção de produtos nas lojas, site e aplicativo. Os pagamentos poderão ser feitos em até 30 vezes sem juros no cartão da loja. O Pontofrio também terá descontos de até 70%. Os clientes que comprarem com o cartão da marca podem parcelar em até 30 vezes sem juros no cartão da loja e contar com garantia em dobro.

Os shoppings do Rio também se preparam para a semana de descontos. No Nova América, Nova Iguaçu, Madureira, Boulevard e Botafogo Praia Shopping, as promoções também vão até 70%. Este ano ganham um toque digital e o consumidor pode escolher se quer comprar via WhatsApp, loja virtual ou no shopping e se quer receber o produto em casa, agendar a entrega pelo drive-thru ou optar por retirar nos armários inteligentes disponíveis nas áreas de acesso dos estabelecimentos.

A Semana do Brasil é uma iniciativa da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, coordenada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) para movimentar o comércio.