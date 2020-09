A prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro meses, e sua redução à metade, conforme antecipado pelo jornal O DIA na edição do último dia 29, precisa passar pelo Congresso. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro ao lado de ministros e líderes da base aliada na saída de um café da manhã no Palácio da Alvorada. Entretanto, Mas o que parece ser dado como certo pelo governo, vai enfrentar resistência na Câmara: partidos de oposição como PSol e PSB, por exemplo, já afirmaram que vão trabalhar para que o valor do benefício não seja inferior aos atuais R$ 600. A prorrogação será feita por Medida Provisória e terá validade assim que for publicada no Diário Oficial da União, mas precisa ser referendada pela Câmara dos Deputados.



"A base do governo vai querer votar os R$ 300, mas haverá desgaste", garante o deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ). O parlamentar aponta saídas para que o governo possa garantir recursos que permitam os pagamentos mas, segundo ele, falta vontade política para implementar as medidas.



"A Reforma Tributária poderia enfrentar a desigualdade. Poderíamos taxar as grandes fortunas, heranças e ter Imposto de Renda sobre lucros e dividendos. Isso garantiria um auxílio melhor", pontua Freixo.

Já o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) lembra que foi a Câmara que garantiu um valor maior para o auxílio pago a informais, autônomos, microempreendedores e desempregados. "O auxílio emergencial de R$ 600, aprovado pelo Congresso contra a vontade de Bolsonaro, evitou uma catástrofe econômica e humanitária ainda maior. E olha que o governo só queria aprovar R$ 200", conta Molon. "Continuaremos lutando pelo auxílio de R$ 600 para garantir dignidade para o nosso povo", diz o parlamentar.



Em coletiva ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a Casa deverá avaliar com calma a medida provisória que o governo irá editar para prorrogar e alterar o valor do auxílio emergencial. "Devemos trabalhar essa medida provisória com todo cuidado para que a gente possa atender de fato os mais vulneráveis sem dar uma sinalização de descontrole na administração da dívida pública brasileira", disse Maia.Para ele, foi importante o governo tomar a decisão sobre prorrogar o pagamento aos mais vulneráveis. "Acho importante o governo ter tomado a decisão de encaminhar aquilo que o governo e sua equipe econômica considera possível. Vamos avaliar os encaminhamentos, as propostas, o debate, mas acho que temos de ter muito cuidado e cautela neste momento. O auxílio é muito importante até por isso foi decidido prorrogar", disse.O auxílio emergencial foi criado para durar três meses (abril, maio e junho). Depois, o governo prorrogou por duas parcelas (julho e agosto) por meio de decreto. O valor de R$ 600 foi mantido em todo esse período. Para mexer no valor, e reduzi-lo a R$ 300 por mais quatro meses, o governo vai editar uma Medida Provisória (MP), que tem vigência imediata. O benefício é visto como um dos fatores que fizeram o presidente atingir o maior índice de popularidade desde o início do governoEm meio à redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300, e entraves para a criação do Renda Brasil por conta do caixa alegadamente baixo, segundo o governo federal, o Banco Central vai lançar a nota de R$ 200. O custo desse lançamento? Serão R$ 150 milhões para produzir 450 milhões de cédulas do novo valor, ainda em 2020. A nota entra em circulação hoje.O senador Major Olímpio (PSL-SP) chama atenção para os gastos para o lançamento de uma nota de R$ 200 para, segundo informações do próprio Banco Central, "facilitar" o pagamento do benefício emergencial. "Serão gastos R$ 150 milhões para produzir a nota de R$ 200. Um absurdo, ainda mais diante da atual crise econômica que o Brasil atravessa', critica. "Dizer que essas notas são para pagar auxílio emergencial é um deboche aos necessitados do Brasil!", dispara o senador.Cabe destacar que a nota de R$ 200 não será apenas a de maior valor no sistema bancário brasileiro, mas também a mais cara a ser produzida: o custo de produção da cédula com o lobo-guará será de R$ 0,325 centavos por nota. Será o preço mais alto dentre as cédulas e moedas em circulação no Brasil.Em vídeo, que pode ser visto no link https://www.youtube.com/watch?v=b8Lyp-6cx2o, Major Olímpio pede que a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), impeça a circulação da nota. E porque o apelo? Assim que o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou a confecção da nova nota, parlamentares de PSB, Rede e Podemos entraram com pedido junto à Corte para impedir o gasto milionário nesse período de crise. Mas, para defender a continuidade do processo, procuradores do Banco Central afirmaram que o cancelamento provocaria prejuízo ao erário nacional pois a Casa da Moeda, que faz as notas, já comprou "parcela significativa" do material usado para produzir o dinheiro.Os técnicos ressaltaram que, com a criação do auxílio emergencial e os efeitos da pandemia na economia, a demanda por moeda cresceu. Apontaram ainda que, diante das limitações de capacidade produtiva da Casa da Moeda, o lançamento da nova cédula era a única solução viável do ponto de vista técnico. "Um absurdo", rebate Major Olímpio.