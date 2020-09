Nota de R$ 200 entra em circulação em todo país

A nota de R$ 200 já está entre nós. Ontem, o Banco Central (BC) iniciou a circulação da nova cédula em todo o país de acordo com a demanda. Com a imagem do lobo-guará e nas cores são cinza e sépia, é a sétima da família de notas do Real. O BC informou que até o fim do ano serão produzidos 450 milhões de unidades. A última cédula lançada pela autoridade financeira foi a de R$ 20 em 2002. Em tempos de pandemia e de recessão técnica, o custo de produção de R$ 113,4 milhões é alvo de críticas dos opositores do governo Bolsonaro.

O lobo-guará, animal típico da fauna do cerrado brasileiro e ameaçado de extinção, foi escolhido em pesquisa realizada pelo BC em 2001 para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas do país. No período em que Fernando Henrique Cardoso era presidente, o animal ficou em terceiro no concurso. A nota tem o mesmo formato e dimensões da cédula de R$ 20 (14,2cm x 6,5cm). A decisão de manter o formato, segundo o BC, é para melhor adaptação aos caixas eletrônicos e demais equipamentos automáticos que aceitam e fornecem cédulas de dinheiro.

Além do risco de extinção, a nota com o lobo-guará estampado é lançada no período em que o habitat natural da espécie passa por uma série de queimadas e o desmatamento cresce a cada dia, ficando atrás apenas ao que ocorre na Floresta Amazônica. Para o projeto Onçafari, que atua no estudo e conservação da espécie, a circulação dos R$ 200 chama atenção pela importância da preservação do animal que sofrerá redução populacional de, pelo menos, 29% nos próximos 21 anos.

Segundo o BC, o lançamento da nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda.

"O momento singular que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios, e um deles foi um aumento expressivo na demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro", disse o presidente do BC, Roberto Campos Neto.