Nota de R$ 200: vira-lata caramelo está na propaganda do governo; confira

O Banco Central incluiu o vira-lata caramelo na campanha de publicidade da nova nota de R$200 que começará a ser veiculada nesta quarta-feira. O cachorro aparece no final do vídeo, junto com duas mulheres em cima de um sofá. A propaganda apresenta a nova cédula de R$ 200, e especifica os itens de segurança, como a marca d’água e o alto-relevo em certas partes do papel.

Veja o vídeo:

A nova cédula tem o mesmo tamanho da nota de 20 reais da Segunda Família, e suas cores predominantes são cinza e sépia. Ela possui elementos de segurança que também estão em outras denominações e já são conhecidos pela população, como o número que muda de cor e a marca-d’água. pic.twitter.com/HzQYKEW5XL — Banco Central BR (@BancoCentralBR) September 2, 2020

A nota de R$ 200, que começa a circular nesta quarta, é cinza e sépia e tem o lobo-guará como estampa. No entanto, o vira-lata caramelo foi eleito pelas redes sociais como o animal preferido para ilustrar a nova nota.

Quando ela foi anunciada, em julho, as redes sociais geraram muitos memes e piadas. O pedido que mais destacou foi, justamente, para que o vira-lata caramelo estampasse a nova nota. Isso não ocorreu, mas ele conseguiu se tornar o 'garoto-propaganda' da primeira publicidade sobre a cédula.