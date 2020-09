Do 'fundo do mar' para o guidão da Harley-Davidson

Diretamente do "fundo do mar" para o guidão de uma Harley-Davidson: Jason Momoa, o Acquaman, produz, dirige e pilota a lenda na nova campanha da marca, chamada United We Will Ride. Nos vídeos, produzidos por Momoa, seis motociclistas da Harley-Davidson atravessam os dias sombrios da pandemia de coronavírus usando o poder do motociclismo para se envolver com suas famílias, suas comunidades e eles próprios. O vídeo principal será seguido por seis peças adicionais que mostram como diferentes motociclistas experimentam a liberdade para a alma nas suas motocicletas.

"Mais do que construir máquinas, a Harley-Davidson representa a busca atemporal por aventura", disse Jochen Zeitz, presidente e CEO da companhia. "Essa é a nossa missão. E com esta campanha da marca, Harley-Davidson e Jason Momoa estão mostrando como essa busca é fortalecida em tempos difíceis. Os motociclistas da HD e suas experiências servem de inspiração para o motociclismo, desde motocicletas vintage personalizadas até a motocicleta elétrica Harley-Davidson LiveWire.”



"As motocicletas me trouxeram a lugares que mudaram minha vida e ao redor de pessoas que moldaram quem eu sou", disse Jason Momoa. “Com minha última produção para a Harley-Davidson, estou procurando transmitir a beleza da pilotagem e o espírito da comunidade do motociclismo durante este período sem precedentes para incentivar os motociclistas e aspirantes a pilotar. Let's Ride!"



As motocicletas da Harley-Davidson do Brasil estão disponíveis para um exclusivo Test Ride em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País, de acordo com a disponibilidade dos modelos na rede e seguindo as recomendações dos governos estaduais e municipais em relação aos cuidados com a saúde.



Para registrar seu interesse, acesse o sitehttps://change-your-ride.harley-davidson.com/pt_BR/homee inscreva-se. Encontre a loja Harley-Davidson mais próxima emhttps://www.harley-davidson.com/br/pt/tools/find-a-dealer.html.Confira as ofertas do mês emhttps://www.harley-davidson.com/br/pt/tools/offers.html.