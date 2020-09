Veja o que abre e fecha no feriado

Para aproveitar o feriado prolongado do dia 7 de setembro, ODIA separou opções de lazer e compras no Rio. Só não vale esquecer que o cenário pandêmico requer bom senso e cuidados com a higiene. Então, não finja que a covid-19 sumiu, leve o álcool em gel e a máscara para curtir as atrações protegido. É importante lembrar que, nas praias, a permanência na faixa de areia segue proibida. E quem estava com saudade de um museu, já pode visitar o do Amanhã, na Praça Mauá, que abre hoje após mais de cinco meses fechado. Os shoppings também vão funcionar.

Os ingressos do museu - R$26 (inteira) e R$ 13 (meia) - não serão vendidos na bilheteria. A compra deve ser feita antecipadamente pelo site Ingresso Rápido. Haverá totem na entrada para validação. A capacidade máxima foi reduzida para 300 visitantes simultâneos, enquanto antes da pandemia, o museu chegou a receber 5 mil visitantes por dia, sendo 1,2 mil ao mesmo tempo, principalmente nos fins de semana, nos períodos de férias escolares e feriados. Entre as medidas de segurança estão: tapetes sanitizantes, disposição de totens de álcool gel, medição de temperatura dos colaboradores e do público na entrada, sinalização de distanciamento entre as pessoas, mudança no percurso da exposição de longa duração e higienização constante dos equipamentos interativos. Até o dia 15 de setembro, o projeto Redescubra o Rio vai oferecer à população fluminense descontos de 30% a 50% por ingresso em pontos turísticos. AquaRio, Bondinho Pão de Açúcar, Jardim Botânico, roda-gigante RioStar, Paineiras Corcovado e Trem Corcovado são alguns dos atrativos contemplados. Neste 7 de setembro, as bilheterias do Jardim Botânico funcionam de 8h às 17h. Para evitar aglomeração, é preciso agendar a visita pelo site http://agendamentovisita.jbrj.gov.br. As bilheterias do local só aceitam pagamento em dinheiro. O valor do ingresso promocional é de R$ 10,50, mediante apresentação de comprovante de residência e documento de identificação. O Centro de Visitantes Paineiras funcionará uma hora a mais, das 8h às 17h. O AquaRio também estará aberto ao público uma hora a mais, das 10 às 18h, com entrada no circuito até às 17h. O ingresso promocional (R$ 49,90) deve ser comprado pelo site: www.aquariomarinhodorio.com.br, com um dia de antecedência. O Bondinho Pão de Açúcar funciona em horário normal no feriado, das 10h às 19h.



Caixa abre hoje para pagar auxílio

A Caixa Econômica Federal abrirá hoje 78 agências no Estado do Rio de Janeiro para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do Saque Emergencial do FGTS. As unidades vão funcionar das 8h às 12h. Ao todo, 770 agências vão prestar esses serviços em todo o país.

Os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril já poderão fazer o saque em espécie do FGTS e os beneficiários nascidos de janeiro a setembro poderão sacar em dinheiro o auxílio emergencial.

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site (www.caixa.gov.br/atendimento). No entanto, o banco reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das unidades serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.





Funcionamento dos shoppings e supermercados

Shopping Grande Rio

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação: 12h às 22h

Hipermercado Extra: 8h às 22h



NorteShopping

Âncoras e megalojas: 12h às 21h

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação: 12h às 22h



Plaza Niterói

Lojas, quiosques e restaurantes: 12h às 20h

Nova América e Boulevard Rio

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação: 11h às 22h



BarraShopping/NewYorkCityCenter

Lojas: 15h às 21h

Praça de alimentação e drogarias: 10h às 23h



Botafogo Praia Shopping

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Restaurantes: 12h até 21h



Shopping Nova Iguaçu

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação e lazer: 12h às 22h

Baixo Pedreira: 12h às 23h



Supermercados Mundial

No feriado, todas as lojas do Supermercados Mundial funcionarão até às 18h, com exceção de Jardim Icaraí, Recreio e Abelardo Bueno que funcionarão até 21h.



Guanabara

O funcionamento será normal, de 8h às 22h.



Prezunic

No feriado, as lojas do Prezunic funcionam das 8h às 21h, exceto as unidades Caxias Centro, Taquara, Nilópolis, Vilar dos Teles e Santa Cruz, que irão funcionar das 8h às 18h.

