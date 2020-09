Oportunidade de crescimento em meio à crise

Na contramão do mercado, empresário gera empregos e revisa projeção de investimentos. Antes mesmo do novo coronavírus, o país sofria com a falta de postos de emprego: a taxa de desemprego do primeiro trimestre foi de 12%. Mesmo neste cenário, há quem contrarie a estatística e se destaque por gerar vagas para a sociedade.



Um dos exemplos disso é o empresário Marcelo Torquato, com a holding Torquato Investimentos, que tem 12 empresas, gerou 4 mil empregos, diretos e indiretos, no último ano. "O aumento das vagas em nossas empresas bateu os 30%, de empregos no grupo Torquato investimentos que compõe as empresas, Shopping Centro Oeste, Altas Horas Outlet PE , Centro Oeste Outlet, Altas Horas Outlet DF, Resort do Lago, Resort do Lago Park, Incorpore Soluções,Compartilha Club, Otimus Construtora, Condomínio Sol Nascente. Apesar de satisfeitos e extremamente felizes, queremos mais. Por isso, continuamos nossos planos de expansão”, conta Torquato.



Umas das empresas do grupo Torquato que vem se destacando é a Pit Bull Jeans, que atua no ramo da moda e tem focado seus trabalhos na venda online e já colhe frutos. Com projeto ambicioso, a marca já entrega seus produtos em todo o território nacional e internacional com destaque nos Estados Unidos.



"Nossos novos processos logísticos exigem mais pessoas e esse tem sido nosso diferencial. Trabalhar com a internet nos tempos atuais é necessário e a intenção é seguir crescendo. Além dos Estados Unidos, já enviamos para 35 países”, concluiu.