Nubank anuncia compra da corretora Easynvest e promete facilitar investimentos

São Paulo - O Nubank anunciou, nesta sexta-feira, a compra da corretora de investimentos. O negócio ainda precisa ser aprovado peloe pelo, mas já representa a entrada do banco digital para o setor de investimentos.

Com 1,5 milhão de clientes, a Easynvest afirma ter mais de R$20 bilhões em custódia. A corretora oferece 400 produtos financeiros, como ações, Tesouro Direto, fundos imobiliários e previdência privada. Até então, o Nubank, que já tem quase 30 milhões de clientes, não oferece nenhum desses serviços.

O objetivo do Nubank é facilitar os investimentos para seus usuários mas, por enquanto, nada muda tanto para clientes do banco quanto para os da Easynvest. "As empresas permanecem operando normalmente e de maneira independente. Um grupo de trabalho será formado para planejar os próximos passos de integração dos serviços, a ser iniciada após aprovação dos reguladores", diz o Nubank.

O Nubank é conhecido por ter facilitado o acesso de muitas pessoas ao cartão de crédito e, agora, pretende fazer o mesmo com o mercado de investimentos, simplificando as operações.