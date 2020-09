'Todo esforço para os próximos 10 anos foi gasto agora na pandemia', afirma Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou, na manhã desta segunda-feira, que todo o esforço de gastos que o governo tem feito para os próximos 10 anos está sendo gasto na pandemia do novo coronavírus.



Guedes citou a economia com a reforma da previdência, de R$ 800 bilhões em 10 anos, e a estimativa de R$ 300 bilhões para a reforma administrativa no mesmo período.



"É R$ 1 trilhão. Todo esforço que estávamos fazendo nos próximos 10 anos foi gasto de forma abrupta na pandemia." Guedes falou durante o evento online 'A visão municipalista sobre a reforma tributária', promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).