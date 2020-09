Ofertas especiais para o Dia do Cliente

A rede de Supermercados Guanabara criou uma campanha especial para o Dia do Cliente, comemorado nesta terça-feira. Diversos produtos estarão com descontos em todas as 26 lojas da rede no Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense e serão divulgados nas redes sociais. Mas atenção: as ofertas são válidas somente nesta terça.



Vedete dos pratos dos brasileiros o pacote de 5kg do arroz das marcas Carreteiro e Máximo saem a R$ 19,95. O quilo do açúcar Guarani e do feijão Copa estão a R$ 2,47 e R$ 5,99, respectivamente. Para acompanhar o almoço a rede oferece suco de uva Campo Largo a R$ 8,99 (1.350 ml) e o concentrado Guaracamp de 1 litro sai por R$ 4,99.

Os cheirosinhos também estão em oferta! O desodorante Nívea aerosol, por exemplo, está R$ 7,99 e os amaciantes Ypê e Downy, ambos de 500ml, saem a R$ 4,75 e R$ 5,99, respectivamente. E para finalizar: o desinfetante Casa e Perfume de 1 litro custa R$ 2,99 nesta terça-feira.



As filiais do Guanabara funcionam das 8h às 22h e aceitam todos os cartões de crédito (sem juros) e Pic Pay.