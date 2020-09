Seminário propõe dicas de empreendedorismo e marketing em tempos de covid-19

Mudanças nos hábitos de consumo exigem novas estratégias e maior esforço das marcas para seduzir clientes e se manterem competitivas em um novo cenário. E para ajudar os empreendedores de todo o país nesse processo, Caito Maia, fundador da Chilli Beans vai dar dicas valiosas na quarta mentoria coletiva 'Marketing & Vendas' do programa brMalls Partners. O encontro será transmitido ao vivo no dia 25/9 (sexta), às 16h, no canal Juntos pelo Varejo, no Youtube.



Com uma hora de duração, as mentorias coletivas são gratuitas e sempre contam grandes nomes do mercado ou mentores Endeavor para trocar experiências e ideias com todos os espectadores, além de responder às diversas dúvidas que podem surgir durante a transmissão pelo chat inclusive por empreendedores de todo o país que contam com desafios semelhantes às quinze marcas participantes da terceira edição.



“O varejo vive um novo momento e as marcas vão precisar redobrar seus esforços para definirem novas estratégias para continuarem conectados à jornada de consumo de seus clientes. Buscamos trazer profissionais que são referência no mercado para compartilhar suas experiências e apoiar o empreendedor de todo o canto do país na tomada de decisões” – afirma Jini Nogueira, diretora Comercial da brMalls.







Ao todo serão seis mentorias coletivas online até o final do ano com abordagem das principais dores do varejista brasileiro – gestão financeira, estratégias de expansão, presença digital, e gestão de pessoas. Os encontros têm sido importantes para os negócios dos empreendedores que já trocaram experiências sobre e-commerce, cultura organizacional e gestão de crises com grandes nomes do mercado como Flávio Dias, sócio da 500 Startups, Mariano Gomide, co-CEO da VTEX, Pierre Berenstein, Presidente da Bloomin’ Brands Brasil, e Eduardo Ourivio, co-fundador do Grupo Trigo.







"Entrei com um objetivo e desafio muito claros e as mentorias coletivas têm ajudado a gente a enxergar outros pontos que sequer imaginávamos. Já estamos debruçados a encontrar as soluções em parceria com meu mentor Endeavor e conector brMalls para fortalecer a base da empresa e darmos sequência ao nosso plano de expansão", avalia Abner Cabral, da Casa Graviola, empresa participante da terceira edição do brMalls Partners.



O brMalls Partners tem colaborado com bons resultados para os varejistas selecionados, que contam ainda com encontros individuais e focados em suas dores de crescimento com mentores Endeavor e conectores brMalls. Na edição passada, por exemplo, as empresas participantes registraram um crescimento médio de mais de 70% em faturamento, entre 2018 e 2019. Foram mais de 100 horas de troca de experiências com mais de 40 mentores e 25 executivos da brMalls.



"As scale-ups são os grandes motores do crescimento de empregos e de inovação no Brasil. Por isso, apoiá-las, principalmente agora, para que sigam crescendo e trocando sobre as principais dores de crescimento é a melhor forma de promover um ecossistema saudável e preparado para a retomada econômica do país", diz Camilla Junqueira, diretora geral da Endeavor.



Confira as 15 marcas selecionadas para a 3ª edição do brMalls Partners:



Closet BoBags (RJ); Criamigos (SP); Graviola (RJ); Hachimitsu (PR); INBOx (SP); La Fruteria (RJ); La Guapa (SP); Make a Cake (RJ); Nanica Brasil (SP); Noma Sushi (SC); Oral Unic (SC); Patties (SP); Pró-Corpo (SP); Troisgros (RJ); Wondersize (SP)